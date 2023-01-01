sahibinden.com, satılık ve kiralık daire, 0 ve ikinci el araba, alışveriş ürünleri, iş ilanları, ustalar ve hizmetler, iş makineleri ve yedek parça gibi gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online alışveriş ve ilan verme platformudur.

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