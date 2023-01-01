WebCatalog
NetKasam

NetKasam

netkasam.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NetKasam çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Türkiye’nin en gelişmiş Online muhasebe, Pazaryeri entegrasyon ve e-ticaret sistemi. Muhasebeyi en kolay haline dönüştürdük,Üstelik bir o kadar da yetenekli

Web Sitesi: netkasam.com

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