WebCatalog
Dolap

Dolap

dolap.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dolap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Milyonların favori uygulaması Dolap’la tanışmaya hazır mısın? Milyonların favorisi olan Dolap ile artık Kadın, Bebek&Çocuk, Ev & Yaşam ve Erkek kategorisi için yeni bir dönem başlıyor. Yeni, ikinci el, sıfır ve sahibinden ürünleri almak da satmak da Dolap’ta çok kolay! Bir zamanlar gardırobunun yıldız parçaları olan elbise, spor ayakkabı, bot, çanta, gömlek artık tarzına uymuyor mu? Çocuğuna özenle giydirdiğin kıyafetler küçüldü, oyuncak ve kitaplarına ilgisi azaldı, yenilerine yer mi açmak istiyorsun? Peki mutfak dolaplarına sığmayan eşyalarına ya da salonda değiştirmek istediğin dekoratif parçalara ne demeli? Üstelik bunlarla sınırlı olmayıp tüm erkek moda ürünlerini kolayca satabildiğini söylesek? Kullanmadığın eşyalarını ikinci el alışverişin güvenilir adresi Dolap'ta sat ve paraya dönüştür, sen satmanın keyfini yaşa, alıcılar aradığını en ucuz ürünü bulmanın mutluluğunu yaşasın!

Web Sitesi: dolap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dolap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Papara Ticari

Papara Ticari

merchant.papara.com

NetKasam

NetKasam

app.netkasam.com

SellerRunning

SellerRunning

app.sellerrunning.com

Decathlon Türkiye

Decathlon Türkiye

decathlon.com.tr

letgo

letgo

letgo.com

Hürriyet

Hürriyet

hurriyet.com.tr

Sabah

Sabah

sabah.com.tr

Yemeksepeti

Yemeksepeti

yemeksepeti.com

TV+

TV+

web.tvplus.com.tr

Foreks

Foreks

foreks.com

Ata Yatırım

Ata Yatırım

atayatirim.com.tr

Parasut

Parasut

uygulama.parasut.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası