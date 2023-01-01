WebCatalog
Ata Yatırım

Ata Yatırım

atayatirim.com.tr

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ata Yatırım çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ata Yatırım; hisse senedi, viop ve yatırım fonlarınız için yatırım danışmanlığı ile portföyünüze, hisse analizi & yorumları ile yatırım yolculuğunuza yön verir.

Web Sitesi: atayatirim.com.tr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ata Yatırım ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Parasut

Parasut

parasut.com

Decathlon Türkiye

Decathlon Türkiye

decathlon.com.tr

Foreks

Foreks

foreks.com

Sabah

Sabah

sabah.com.tr

Birebin

Birebin

birebin.com

Otoplus

Otoplus

otoplus.com

Yemeksepeti

Yemeksepeti

yemeksepeti.com

Doktor365

Doktor365

doktor365.com.tr

letgo

letgo

letgo.com

Eveterinerim

Eveterinerim

eveterinerim.com

Mynet

Mynet

mynet.com

Hepsiburada

Hepsiburada

hepsiburada.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası