Ribon, kaynakları dağıtan ve bir blockchain protokolü aracılığıyla otomatik olarak yeni bağışçılar yaratan bir bağış teknolojisidir.

Web Sitesi: ribon.io

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