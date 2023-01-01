WebCatalog
Remix IDE

Remix IDE

remix.ethereum.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Remix IDE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Remix Project, eklenti mimarisini kullanan geliştirme araçlarına yönelik bir platformdur. Remix Plugin Engine, Remix Libraries ve tabii ki Remix IDE gibi alt projeleri kapsar. Remix IDE açık kaynaklı bir web ve masaüstü uygulamasıdır. Hızlı bir geliştirme döngüsünü destekler ve sezgisel GUI'lere sahip zengin bir eklenti setine sahiptir. Remix, Solidity diliyle sözleşme geliştirme yolculuğunun tamamı için ve Ethereum'u öğrenmek ve öğretmek için bir oyun alanı olarak kullanılır.

Web Sitesi: github.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Remix IDE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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