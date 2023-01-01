Remix Project, eklenti mimarisini kullanan geliştirme araçlarına yönelik bir platformdur. Remix Plugin Engine, Remix Libraries ve tabii ki Remix IDE gibi alt projeleri kapsar. Remix IDE açık kaynaklı bir web ve masaüstü uygulamasıdır. Hızlı bir geliştirme döngüsünü destekler ve sezgisel GUI'lere sahip zengin bir eklenti setine sahiptir. Remix, Solidity diliyle sözleşme geliştirme yolculuğunun tamamı için ve Ethereum'u öğrenmek ve öğretmek için bir oyun alanı olarak kullanılır.

Web Sitesi: github.com

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