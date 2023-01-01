Kubernetes YAML bildirimleri artık daha kolay Monokle, tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca yüksek kaliteli Kubernetes yapılandırmaları oluşturmaya ve korumaya yönelik bir araç setidir.

Web Sitesi: monokle.io

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