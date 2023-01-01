Yeteneğe daha hızlı ulaşın, zamandan tasarruf edin ve işe alım başına maliyeti azaltın. Bizler, 2005 yılında değişimin temelini atan Yetenek Kazanma Uzmanlarıyız. O zamandan bu yana 2500'den fazla müşterinin büyümesine, gelişmesine ve liderlik etmesine yardımcı olduk.

Web Sitesi: recruitmentrevolution.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RecruitmentRevolution ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.