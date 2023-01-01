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PW Skills

PW Skills

pwskills.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PW Skills çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PW Skills - Tüm becerilerinizin geliştirildiği ve kariyerinizi kolayca geliştirebilecek dünya çapındaki en iyi öğretmenlerden öğrenebileceğiniz Tek Noktadan Teknoloji Çözümü.

Web Sitesi: pwskills.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PW Skills ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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