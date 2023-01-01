WebCatalog
ProQuest

ProQuest

proquest.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ProQuest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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ProQuest, dünya çapındaki akademik, kurumsal, devlet, halk ve okul kütüphanelerindeki araştırmaları benzersiz içerikle destekler.

Web Sitesi: proquest.com

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