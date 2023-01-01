PRERTO, Mumbai, Hindistan merkezli bir Lüks El İşi Takı markasıdır. Hızla büyüyen ve geniş kitlelerce kabul gören bu markanın sunduğu Çağdaş Mücevherat, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Web Sitesi: prerto.com

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