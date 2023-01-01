WebCatalog
Pisano

Pisano

pisano.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pisano çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi Bir Arada Deneyim Yönetimi Çözümleri Çok kanallı geri bildirim toplamayı birleştirin ve geliştirin, ayrıntılı olarak raporlayın, önemli metrikleri derinlemesine analiz edin, içgörüleri güçlendirin ve temas noktalarını zahmetsizce geliştirin.

Web Sitesi: pisano.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pisano ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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