WebCatalog
VAS Platform

VAS Platform

vas.com

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VAS, dünya çapında süt çiftçilerine sürü yönetimi yazılımı ve çözümleri sağlamada liderdir. Sürü sağlığı ve üreme analizlerinden üretim ölçümlerine kadar VAS, sürdürülebilir ve karlı süt ürünleri yönetimi kararlarına rehberlik eder.

Web Sitesi: vas.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VAS Platform ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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