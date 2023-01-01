VAS Platform

VAS, dünya çapında süt çiftçilerine sürü yönetimi yazılımı ve çözümleri sağlamada liderdir. Sürü sağlığı ve üreme analizlerinden üretim ölçümlerine kadar VAS, sürdürülebilir ve karlı süt ürünleri yönetimi kararlarına rehberlik eder.

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