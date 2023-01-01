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Pipefy

Pipefy

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Web Sitesi: pipefy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pipefy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pipefy iş yapma şeklinizi değiştirir. Pipefy'yi ücretsiz deneyin. Tek Bir Veritabanı Oluşturun. Standartları Oluşturun. Özelleştirilebilir Formlar. Standartlaştırılmış Bilgi. Proses Bağlantıları. Verilerin merkezileştirilmesi. Otomatik E-postalar Gönderin. İletişimi Otomatikleştirin.

Web Sitesi: pipefy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pipefy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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