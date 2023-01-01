WebCatalog
Perpend

Perpend

perpend.in

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Perpend çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Perpend, Open AI GPT modellerini denemenize olanak tanıyan ÜCRETSİZ bir AI oyun alanıdır. Doğrudan erişim isteyen kullanıcılar için yapılmış bir PLUS sürümü var.

Web Sitesi: perpend.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perpend ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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