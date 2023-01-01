Elementlerin periyodik tablosu olarak da bilinen periyodik tablo, kimyasal elementlerin tablo şeklinde gösterimidir. Kimya, fizik ve diğer bilimlerde yaygın olarak kullanılır ve genellikle kimyanın simgesi olarak görülür.

Web Sitesi: periodic-table.tech

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