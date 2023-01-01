Perfectmatch.com, Seattle, Washington merkezli bir çevrimiçi flört ve ilişki hizmetidir. Şirket, "Duet Toplam Uyumluluk Sistemi (Duet)" adını verdiği sistemi sunuyor. Perfectmatch.com, Dr. Pepper Schwartz tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. Duet, Myers-Briggs testinden sonra modellenmiştir. Yakınınızdaki en uyumlu bekarları seçer ve eşleştirir.

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