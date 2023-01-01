WebCatalog
Perfectmatch.com

Perfectmatch.com

perfectmatch.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Perfectmatch.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Perfectmatch.com, Seattle, Washington merkezli bir çevrimiçi flört ve ilişki hizmetidir. Şirket, "Duet Toplam Uyumluluk Sistemi (Duet)" adını verdiği sistemi sunuyor. Perfectmatch.com, Dr. Pepper Schwartz tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. Duet, Myers-Briggs testinden sonra modellenmiştir. Yakınınızdaki en uyumlu bekarları seçer ve eşleştirir.

Web Sitesi: perfectmatch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perfectmatch.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Seattle Post-Intelligencer

Seattle Post-Intelligencer

seattlepi.com

Disroot Cloud

Disroot Cloud

cloud.disroot.org

Lovestruck

Lovestruck

lovestruck.com

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

OkCupid

OkCupid

okcupid.com

Flirt

Flirt

flirt.com

Zulily

Zulily

zulily.com

Tawkify

Tawkify

tawkify.com

eDate

eDate

edate.com

Parship

Parship

parship.com

Percy Lab

Percy Lab

dash.percylab.com

Tastebuds

Tastebuds

tastebuds.fm

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası