WebCatalog
Pendulums

Pendulums

app.pendulums.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pendulums çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern bir zaman izleme aracı kullanarak zamanınızı daha verimli bir şekilde yönetin ve takip edin. Pendulums, kullanımı kolay arayüzü ve kullanışlı istatistikleriyle zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olan bir boş zaman takip aracıdır.

Web Sitesi: pendulums.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pendulums ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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