Deezer for Creators, müzik ve podcast'ler hakkında bilgi edinmek için ücretsiz bir analitik araçtır. İster müzisyen, ister menajer, ister podcast yayıncısı olun, bu mobil uygulama hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza ve müzik ve podcast performansınızı artırmanıza yardımcı olur. Bu sezgisel ve kullanımı kolay araçla verilerinizden en iyi şekilde yararlanın.

Web Sitesi: creators.deezer.com

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