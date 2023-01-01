WebCatalog
Deezer for Creators

Deezer for Creators

creators.deezer.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deezer for Creators çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Deezer for Creators, müzik ve podcast'ler hakkında bilgi edinmek için ücretsiz bir analitik araçtır. İster müzisyen, ister menajer, ister podcast yayıncısı olun, bu mobil uygulama hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza ve müzik ve podcast performansınızı artırmanıza yardımcı olur. Bu sezgisel ve kullanımı kolay araçla verilerinizden en iyi şekilde yararlanın.

Web Sitesi: creators.deezer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deezer for Creators ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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