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Resound

Resound

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Web Sitesi: resound.fm

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Resound çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

YARATICILAR İÇİN AI PODCAST EDİTÖRÜ - Post prodüksiyon sürecini otomatikleştirerek zamanınızı geri alın. Bir podcast'i düzenlemek çok zor ve zaman alıcıdır. Resound, podcast düzenlemeyi otomatikleştirme görevindedir, böylece saatler değil dakikalar içinde düzenleme yapabilirsiniz.

Web Sitesi: resound.fm

Yasal Uyarı: WebCatalog, Resound ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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