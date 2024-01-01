koolio.ai, podcast oluşturmayı hızlı ve basit hale getiren yapay zeka odaklı bir platformdur. Her düzeydeki yaratıcılar için tasarlanmış sezgisel araçlar ve özellikler içeren web tabanlı bir arayüz sağlar. Koolio.ai, ses kaydetme veya yükleme, her konuşmacıyı metne dönüştürme, başkalarıyla işbirliği yapma ve podcast'in bağlamına göre ses efektlerini ve müziği otomatik olarak seçme olanağı sağlar. Ayrıca kesme, kopyalama, yapıştırma ve ses klipleri ekleme gibi gelişmiş ses işleme ve düzenleme yetenekleri de sağlar. Kullanıcılar ayrıca podcast'lerine solma ve başka efektler de ekleyebilir. koolio.ai, podcast oluşturmanın karmaşık sürecini basitleştirerek kullanıcıların birkaç dakika içinde tamamlanmış bir podcast'e yönelik bir fikir edinmelerine olanak tanıyor.

Web Sitesi: koolio.ai

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