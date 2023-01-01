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Parafrasear

Parafrasear

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Web Sitesi: parafrasear.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Parafrasear çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

"Paraphrase Online" kelimeleri, cümleleri ve hatta paragrafları değiştirebilen tamamen ücretsiz bir yorumlama aracıdır.

Web Sitesi: parafrasear.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Parafrasear ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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