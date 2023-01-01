WebCatalog
Mastermind

Mastermind

mastermind.ac

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mastermind, öğrencilerimize donanım, programlama, siber güvenlik, robot bilimi, içerik oluşturma, modlama, işletim sistemleri ve çok daha fazlasını öğrettiğimiz çevrimiçi bir akademidir.

Web Sitesi: mastermind.ac

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