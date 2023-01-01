Mastermind, öğrencilerimize donanım, programlama, siber güvenlik, robot bilimi, içerik oluşturma, modlama, işletim sistemleri ve çok daha fazlasını öğrettiğimiz çevrimiçi bir akademidir.

Web Sitesi: mastermind.ac

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mastermind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.