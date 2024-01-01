WebCatalog

OpenQ

OpenQ

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Web Sitesi: openq.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OpenQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provided: * Automated recruiting outreach. * Incentive recommendations. * Streamlined scheduling workflow. * Automated incentive payouts. * Informed consent & NDA signature. * Research governance rules. * Compliant with GDPR & CCPA

Kategoriler:

Business
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: openq.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Hotjar

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Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

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User Interviews

userinterviews.com

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User Interviews

userinterviews.com

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Monsido

monsido.com

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Kennect

Kennect

kennect.io

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