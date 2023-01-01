Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The OpenMoves OM3 platform is an Enterprise level email marketing platform that's extremely easy to use and comes with our I-do™ and We-do™ services so you can choose how you want to want to work with us (self service or full service). Experience the easiest drag-and-drop functionality to create mobile responsive email templates, automated drip campaigns, lead scoring, segment users based on behavior, and much more. Advanced features include cart & browse abandonment, PipeDrive, Salesforce and MS Dynamics integration as well as Magento, Shopify and many more. Learn more at: www.openmoves.com/om3-signup

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