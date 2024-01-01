WebCatalog

Openli

Openli

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Web Sitesi: openli.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Openli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Openli, veri işlemcilerinizi inceleme ve yönetme sürecini otomatikleştirir ve biz sizin için RoPA'nızı oluştururuz. Dakikalar içinde. Gizliliğin öneminin hukuk ekipleri için onu daha kolay yönetilebilir hale getirmesi gerektiğine dair güçlü bir inançla Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kuruldu. Çözümümüz Gizlilik Merkezidir. Tüm veri işlemcilerinizin yönetimini, sosyal yardımını ve incelemesini gerçekleştiren ve ilgili tüm tedarikçi bilgilerini saklayan bir platform. Kitabın yanında ve parmaklarınızın ucunda. Kolay erişim için kendi bilgilerinizi Hub'a yükleyin. Gizlilik çabalarınızı yalnızca birkaç tıklamayla müşterileriniz, paydaşlarınız ve potansiyel müşterilerinizle paylaşın. Ekibinizin Satışları daha az kaynakla desteklemesine izin verin. Anlaşmaların daha hızlı kapatılmasına yardımcı olun. Müşterilerimiz ciddi miktarda monoton yöneticiyi ellerinden aldığımızı söylüyor. Platformun "yasal operasyonlarımızı ölçeklendirmek için en değerli yazılım çözümünü sağlaması". Gizliliğin önemli bir iş olduğunu söylüyoruz ancak bu sizin işiniz olmak zorunda değil.

Web Sitesi: openli.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Openli ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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