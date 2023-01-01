OkSo uygulaması, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade etmek, kavramak ve düzenlemek için minimalist bir çevrimiçi çizim uygulamasıdır. Açıklamak için çizin. Kavramak için çizin.

Web Sitesi: okso.app

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