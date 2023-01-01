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Daybook uygulaması Android, Alexa, Googe Assistant, Bixby, Web ve iOS'ta kişisel bir günlük, günlük ve not uygulamasıdır. Daybook web, Masaüstündeki deneyimlerin, düşüncelerin ve fikirlerin günlüğe kaydedilmesine yardımcı olur. Bu sonraki seviye çevrimiçi günlüğü tarayıcınızın rahatlığında deneyimleyin. Daybook, anılarınızı koruyan, geçmiş deneyimler üzerinde düşünmenize, analiz etmenize ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olan 'Yeni Nesil Günlük'tür.

Web Sitesi: daybook.app

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