WebCatalog
Daybook

Daybook

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Web Sitesi: daybook.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Daybook çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daybook uygulaması Android, Alexa, Googe Assistant, Bixby, Web ve iOS'ta kişisel bir günlük, günlük ve not uygulamasıdır. Daybook web, Masaüstündeki deneyimlerin, düşüncelerin ve fikirlerin günlüğe kaydedilmesine yardımcı olur. Bu sonraki seviye çevrimiçi günlüğü tarayıcınızın rahatlığında deneyimleyin. Daybook, anılarınızı koruyan, geçmiş deneyimler üzerinde düşünmenize, analiz etmenize ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olan 'Yeni Nesil Günlük'tür.

Web Sitesi: daybook.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Daybook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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