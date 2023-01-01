Uygulama İçi Abonelikler Artık Kolaylaştı. RevenueCat, uygulama içi abonelikleri uygulamayı ve yönetmeyi, müşteri verilerini analiz etmeyi ve iOS, Android ve web'de yinelenen geliri artırmayı kolaylaştırır.

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