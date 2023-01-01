WebCatalog
Notado

Notado

notado.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Notado çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yer imi misiniz? Çevrimiçi okuduğunuz şeyleri kaydetmeyi, web sayfalarını gelecekte bir gün tekrar kullanmak üzere arşivlemeyi seviyor musunuz? Yarım saat boyunca okuduğunuz o uzun eserde neyi beğendiğinizi hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Tartışma başlıklarındaki yorumları da okuduğunuz makaleler kadar ilginç ve değerli buluyor musunuz? Bu sorulardan herhangi birine "evet" yanıtı verdiyseniz Notado tam size göre olabilir! Notado, çevrimiçi yer imlerine yönelik içerik öncelikli bir yaklaşımdır; burada bir şeyi yer imlerine eklemek istemenizi sağlayan paragraflar ve cümleler, ek meta veri parçaları yerine birinci sınıf vatandaşlar olarak ele alınır. Notado ile yer işaretleriniz, tamamen aranabilir ve düzenlenebilen ancak güçlü bir otomatik etiketleme sistemi ile sizin için anlamlı olan metin seçimlerine odaklanır. "Zaten Pinboard, Instapaper ve Readwise kullanıyorum ve sırf bu Notado olayını denemek için tüm iş akışımı değiştirmek istemiyorum..." diye düşünüyor olabilirsiniz - Sizi duyuyorum! Notado'ya kaydettiğiniz her notun orijinal web sayfaları otomatik olarak Pinboard, Instapaper ve Readwise ile de senkronize edilebilir!

Web Sitesi: notado.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Notado ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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