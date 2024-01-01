WebCatalog

Northbeam

Northbeam

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: northbeam.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Northbeam çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Northbeam is a marketing intelligence platform that provides brands with media mix modeling, multi-touch attribution, and incrementality, all powered by machine learning and first-party data. With Northbeam's advanced browser-based platforms, brands can attribute sales to ads, forecast marketing revenue, and run more efficient marketing than ever before.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: northbeam.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Northbeam ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Prescient AI

Prescient AI

prescient-ai.io

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Veritone

Veritone

veritone.com

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Measured

Measured

measured.com

Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

Writecream

Writecream

writecream.com

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

Blinkfire Analytics

Blinkfire Analytics

blinkfire.com

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.