Alternatifler - Northbeam
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Sisense
sisense.com
Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.
Domo
domo.com
Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Mode Analytics
mode.com
Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, ekibiniz veya müşterileriniz için güçlü, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir gösterge paneli platformudur.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin ön ka...
Chartio
chartio.com
Chartio'nun bulut tabanlı iş zekası ve analitik çözümü, herkesin verilerini iş uygulamalarından analiz etmesine olanak tanır.
InsightBase
insightbase.ai
Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy'nin iş analitiği ve mobilite platformu, işletmelerin işlerini dönüştürmek için analitik ve mobilite uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
Mineo
mineo.app
Python Not Defterlerini veri uygulamalarına dönüştürün. Mineo, verilerinizi keşfetmenizi, Python destekli dizüstü bilgisayarları temel alan veri uygulamaları oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir platformdur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.
GoodData
gooddata.com
GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.
Avora
avora.com
Avora AutoML, anormallik tespiti ve temel neden analizi ile iş ölçümlerinin neden değiştiğini keşfetme süresini (saniyelere) azaltır.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.
Trevor.io
trevor.io
Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotud...
Nugit
nugit.co
Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında a...
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io analitik çalışmanızın merkezidir. Veri ürünlerinizi düzenleyin, düzenleyin, etkiyle ilgili öngörüler elde edin ve paydaşlarla kolayca işbirliği yapın.
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
Logiblox
logiblox.com
Anında Analiz. Self Servis İş Zekası. Gelişmiş Analitik. Kodlamaya gerek yok. Veri değerinin kilidini açın: içgörüler elde edin, daha iyi tahminler yapın ve optimizasyona ulaşın. Şablonlar ve bağlayıcılar mevcuttur. Veri otomasyonu, temizleme, görselleştirme ve eylem öngörüleri ile kendi analiz çözü...
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, h...
Isima.io
isima.io
Kimse büyük veri terimini duymadan önce, Isima ekibi internet devlerinde, hedge fonlarında ve depolama şirketlerinde verilerle iş yapma biçimini değiştirmenin sınırındaydı.
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından benzer şekilde desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilid...
Imply
imply.io
Apache Druid'den oluşturulan gerçek zamanlı analiz veritabanımız, geliştiricilerin yeni nesil analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Imply ile geliştiriciler, veritabanımız sınırsız ölçekte ve en iyi ekonomiyle akış ve toplu veriler üzerinde etkileşimli veri deneyimleri oluşturmalarına olan...
Biuwer
biuwer.com
Biuwer, iş verilerinizi kolayca analiz etmenize ve bilinçli karar verme için içgörülü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmanıza yardımcı olan güçlü bir bulut tabanlı İş Verileri Analitiği platformudur. Ayrıca hiçbir teknik bilgi gerektirmeden dakikalar içinde kolayca güçlü raporlar oluşturmanıza ...
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel, verileri anlama, net görseller ve kontrol paneli raporları oluşturma sırasında zamandan, stresten ve sıkıntıdan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik Temizleme. Otomatik Analiz. Otomatik Görselleştir. Otomatik Tekrar. Bu: Hızlı, Kolay, Rehberli, Yapay Zeka destekli ve Güvenli. DataSquirre...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sür...
1010 Data
1010data.com
Tek, uyumlu ve entegrasyon dostu bir sistem kullanarak tüm verileriniz hakkında güçlü bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Ölçeklenebilir, demokratik, esnek ve inanılmaz derecede hızlı.
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezg...
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube, ekiplerin kod yazmaya gerek kalmadan dakikalar içinde kolayca özel veri ve analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir otomasyon platformudur.
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise, orkestrasyon, otomasyon ve analitik için eksiksiz bir yetenek portföyü sunan ve analitiğin iş iş akışlarına hızlı bir şekilde dağıtılabilmesini sağlayan sektörün önde gelen Akıllı DataOps platformudur.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD hepsi bir arada bir iş zekası paketidir. Tüm seviyeleri eyleme dönüştürülebilir zekayla güçlendirmek için kuruluşunuzdaki herkesi kullanımı kolay bir veri analizi aracıyla donatın.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid, tek kullanıcılı self-servis analizlerden bin kullanıcılı merkezi dağıtımlara kadar ölçeklenen, basit ama etkili veri görselleştirmelerinden gelişmiş makine öğrenimi özelliklerine kadar uzanan, birinci kademe, kurumsal düzeyde Analitik İşletim Sistemidir. Agnostik Analytics İşletim Sistemi, ...
MachEye
macheye.com
MachEye'nin artırılmış analitik platformu, kuruluşların verilerini, kararlarını ve operasyonlarını entegre etme biçimini dönüştürüyor. Mevcut iş zekası platformları verilerle ilgili yalnızca "ne" sorularına yanıt verirken, MachEye kullanıcıların bir kuruluştaki herkes için "ne, neden ve nasıl" senar...
Caplena
caplena.com
Çok sayıda müşteri geri bildirimini sıkıcı bir şekilde elemek için sayısız saatler harcadığınız oldu mu? Caplena.com, incelemelerden veya açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan alınan büyük miktardaki serbest metni analiz etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için Artırılmış Zeka'yı kullan...
Planr
planr.com
Planr, gelir ve satış performansını tahmin etmek için gelişmiş yapay zeka kullanan ve gizli engelleyicileri açığa çıkararak size ve ekibinize satış büyümesini hızlandırma konusunda güç veren bir Kurumsal SAAS çözümüdür. Planr, gelecekteki hedeflere göre tahmin edilen gelirin tarafsız ve akıllı görün...
Ikigai
ikigailabs.io
İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş amaçlı kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri kümeler...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşerek teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak...
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazır...
CorralData
corraldata.com
Corral Data olarak kuruluşların verileri kullanma biçimini dönüştürme misyonundayız. Kuruluşların şirket verilerine bağlanmak, bunları analiz etmek ve bunlar üzerinde işbirliği yapmak için yapay zekayı zahmetsizce kullanmalarına olanak sağlıyoruz. CorralData nedir? CorralData, birden fazla kaynaktak...
Targit
targit.com
TARGIT'te, müşterilerimizin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için temel sektörlere uzmanlık getiriyoruz. Benzersiz hedeflerinizi ve günlük operasyonlarınıza güç veren süreçleri destekleyen iş zekası (BI) ve analitik çözümleriyle kalıcı değer sağlıyoruz. Sezgisel, çok yönlü ve her çalış...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler olu...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilere ve analistlere gerçek performans elde etme ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüler ortaya çıkarma konusunda güç vermek üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve eki...
Bold Reports
boldreports.com
İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı il...
Discern
discern.io
B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. D...