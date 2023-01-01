Lojistik için RAIN RFID platformu; Nedap Harmony platformu ile UHF RFID'in kontrolünü elinize alın ve her sektörde Nedap Harmony platformuyla Lojistikte RFID'den yararlanın.

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