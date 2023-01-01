WebCatalog
Nedap Harmony

Nedap Harmony

nedap-harmony.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nedap Harmony çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lojistik için RAIN RFID platformu; Nedap Harmony platformu ile UHF RFID'in kontrolünü elinize alın ve her sektörde Nedap Harmony platformuyla Lojistikte RFID'den yararlanın.

Web Sitesi: nedap-harmony.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nedap Harmony ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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