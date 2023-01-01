National General Insurance, eski adıyla GMAC Insurance Group, Winston-Salem, Kuzey Carolina merkezli bir mülk ve kaza sigortası şirketidir. Şirket 1920 yılında kuruldu. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tek sigorta şirketidir.

Web Sitesi: natgenagency.com

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