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National General

National General

natgenagency.com

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National General Insurance, eski adıyla GMAC Insurance Group, Winston-Salem, Kuzey Carolina merkezli bir mülk ve kaza sigortası şirketidir. Şirket 1920 yılında kuruldu. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tek sigorta şirketidir.

Web Sitesi: natgenagency.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, National General ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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