Progressive Corporation, bir Amerikan sigorta şirketidir, Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü büyük sigorta şirketi ve 1 numaralı ticari otomobil sigortacısıdır. Şirket 1937 yılında Jack Green ve Joseph M. Lewis tarafından ortaklaşa kurulmuştur ve merkezi Mayfield Village, Ohio'da bulunmaktadır.

Web Sitesi: progressive.com

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