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MyWGU

MyWGU

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Web Sitesi: wgu.edu

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyWGU çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MyWGU, Western Governors University'nin aktif öğrenciler için resmi uygulamasıdır.

Web Sitesi: wgu.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyWGU ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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