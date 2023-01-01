Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MyWGU, Western Governors University'nin aktif öğrenciler için resmi uygulamasıdır.

Web Sitesi: wgu.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyWGU ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.