Musixmatch, kullanıcıların şarkı sözlerini arayıp çevirilerle paylaşmasına yönelik bir İtalyan müzik veri şirketi ve platformudur. 80 milyon kullanıcısı, 8 milyon şarkı sözü ve 130+ çalışanıyla dünyanın bu alandaki en büyük platformudur.

Web Sitesi: musixmatch.com

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