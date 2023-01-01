WebCatalog
Musixmatch

Musixmatch

musixmatch.com

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Musixmatch, kullanıcıların şarkı sözlerini arayıp çevirilerle paylaşmasına yönelik bir İtalyan müzik veri şirketi ve platformudur. 80 milyon kullanıcısı, 8 milyon şarkı sözü ve 130+ çalışanıyla dünyanın bu alandaki en büyük platformudur.

Web Sitesi: musixmatch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Musixmatch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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