65 milyondan fazla müzik parçasını, kişisel seçimleri ve çalma listelerini, favori parçaları ve çok daha fazlasını dinleyin. Bir aboneliğe bağlanarak, kısıtlama ve reklam olmadan erişim elde etmenin yanı sıra, en sevdiğiniz parçaları dinleme olanağına da sahip olursunuz. Aboneliğin ilk 2 ayı yeni kullanıcılar için ücretsizdir, ardından ayda 169 ₽.

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