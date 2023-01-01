WebCatalog
МТС Music

МТС Music

music.mts.ru

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde МТС Music çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

65 milyondan fazla müzik parçasını, kişisel seçimleri ve çalma listelerini, favori parçaları ve çok daha fazlasını dinleyin. Bir aboneliğe bağlanarak, kısıtlama ve reklam olmadan erişim elde etmenin yanı sıra, en sevdiğiniz parçaları dinleme olanağına da sahip olursunuz. Aboneliğin ilk 2 ayı yeni kullanıcılar için ücretsizdir, ardından ayda 169 ₽.

Web Sitesi: music.mts.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, МТС Music ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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