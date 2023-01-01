WebCatalog
Дзен

Дзен

dzen.ru

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Дзен çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zen, içerik görüntülemek ve oluşturmak için kullanılan bir uygulamadır. Burada yüzbinlerce yazar yazı, makale, video ve kısa videolar paylaşıyor. Akıllı algoritmalar ise akışı ilgi alanlarınıza göre ayarlar.

Web Sitesi: dzen.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Дзен ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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