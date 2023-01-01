WebCatalog
ModernMT

ModernMT

modernmt.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ModernMT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha insani bir makine çevirisi. Düzeltmelerden iyileşir ve belgenin bağlamına uyum sağlar. Bir insan gibi.

Web Sitesi: modernmt.com

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