Daha insani bir makine çevirisi. Düzeltmelerden iyileşir ve belgenin bağlamına uyum sağlar. Bir insan gibi.

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