Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Microsoft Mesh çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Microsoft Mesh, karma gerçeklik uygulamaları aracılığıyla herhangi bir yerden, herhangi bir cihazda varlık ve paylaşılan deneyimler sağlar.

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