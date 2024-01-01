Microsoft Mesh

Microsoft Mesh

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Web Sitesi: microsoft.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Microsoft Mesh çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Microsoft Mesh, karma gerçeklik uygulamaları aracılığıyla herhangi bir yerden, herhangi bir cihazda varlık ve paylaşılan deneyimler sağlar.

Web Sitesi: microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Mesh ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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