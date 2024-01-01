Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Meya, kuruluşların web siteleri, mobil uygulamalar ve daha fazlası üzerindeki konuşma arayüzleri aracılığıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olan bir müşteri deneyimi (CX) otomasyon platformudur. Meya'nın bulut tabanlı platformu, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratırken operasyonel maliyetleri azaltır ve yetenekleri genişletir.

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Web Sitesi: meya.ai

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