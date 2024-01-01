WebCatalog

Meya

Meya

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Web Sitesi: meya.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Meya çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Meya, kuruluşların web siteleri, mobil uygulamalar ve daha fazlası üzerindeki konuşma arayüzleri aracılığıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olan bir müşteri deneyimi (CX) otomasyon platformudur. Meya'nın bulut tabanlı platformu, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratırken operasyonel maliyetleri azaltır ve yetenekleri genişletir.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: meya.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Meya ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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chatfuel.com

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gallabox.com

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gupshup.io

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Hubtype

hubtype.com

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Drift

drift.com

Exceed.ai

Exceed.ai

exceed.ai

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

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