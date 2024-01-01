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MENU TIGER

MENU TIGER

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Web Sitesi: menu.qrcode-tiger.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MENU TIGER çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MENU TIGER kodsuz bir çevrimiçi menü yazılımıdır. QR kod menü çözümü, işletmenizin günlük operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Misafirlerinizin tek yapması gereken QR kodunu tarayıp siparişlerini vermek ve mobil cihazlarıyla ödeme yapmak. Mobil cihazlar için optimize edilmiş çevrimiçi menünüzü, restoran web sitenizi ve masaya özel QR kodlu menülerinizi tasarlayın. Satışları, misafirleri ve maliyetleri kolayca takip etmek için birden fazla mağazayı tek hesapta yönetin. Komisyonsuz yemek siparişleri almaya başlayın ve temassız ödeme seçeneklerini PayPal ve Stripe'ı (Google Pay ve Apple Pay) entegre edin. Misafir gelirinizi artırmak için çevrimiçi menünüzde promosyonlar yapın. Özel web sitenizi sosyal medyada paylaşarak çevrimiçi varlığınızı büyütün. Hizmetlerinizi geliştirmek için müşteri geri bildirimlerini ve sipariş geçmişini toplayın. MENÜ TIGER, Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN gibi markalar ve 147 ülkedeki diğer işletmeler tarafından kullanılan önde gelen çevrimiçi QR kod oluşturuculardan biri olan QRTIGER tarafından sizlere sunulmaktadır.

Kategoriler:

Utilities
QR Kod Oluşturucu Yazılımı

Web Sitesi: menu.qrcode-tiger.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MENU TIGER ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

QR Code Scanner

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qrcodescan.in

Bitly

Bitly

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web.utm.io

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QR Code AI

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