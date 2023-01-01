WebCatalog
Mentessa

Mentessa

app.mentessa.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mentessa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bağlantılı bir öğrenme kültürü oluşturun. Yeni işe alınanları başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğrenmeleri ve mevcut çalışanları daha büyük sorumluluklar üstlenmeleri için güçlendirin.

Web Sitesi: mentessa.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mentessa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Sololearn

Sololearn

sololearn.com

Devfolio

Devfolio

devfolio.co

Busuu

Busuu

busuu.com

Zenva Academy

Zenva Academy

academy.zenva.com

Skyepack

Skyepack

app.skyepack.com

Excelerated

Excelerated

login.excelerated.co

Talla

Talla

assistant.talla.com

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

faicliq

faicliq

app.faicliq.com

Python Principles

Python Principles

pythonprinciples.com

Instant Financial for Employers

Instant Financial for Employers

office.instant.co

WorkTaps

WorkTaps

worktaps.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası