Bağlantılı bir öğrenme kültürü oluşturun. Yeni işe alınanları başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğrenmeleri ve mevcut çalışanları daha büyük sorumluluklar üstlenmeleri için güçlendirin.

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