Bir hackathon'a katılın ya da daha iyisi bir hackathon'a ev sahipliği yapın. Yeni beceriler öğrenin, bir şeyler inşa edin ve işe alın.

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