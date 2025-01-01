Alternatifler - Meditopia

Calm

Calm

calm.com

Calm, stres yönetimi, uyku iyileştirme ve meditasyon için rehberli içerikler sunan bir sağlık uygulamasıdır.

Headspace

Headspace

headspace.com

Headspace, rehberli meditasyon ve farkındalık uygulamalarıyla stres yönetimi, uyku iyileştirme ve ruh sağlığı desteği sunar.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn, kullanıcılara çeşitli egzersiz ve meditasyon dersleri sunarak kişiselleştirilmiş fitness planları ve sağlıklı yaşam destekler.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health, akıl sağlığı desteği sunan bir platformdur. Kullanıcılara terapi seansları ve rehberli egzersizler ile kişisel bakım kaynakları sağlar.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace, lisanslı terapistler ile çevrimiçi psikolojik destek sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, metin, ses ve video yoluyla iletişim kurabilir.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Pazcare, çalışanların işverenleri tarafından sağlanan gıda, yakıt, telekom ve diğer harçlara erişim sağlayan bir karttır.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Modern Health, zihinsel sağlık desteği sunan kişiselleştirilmiş bir platformdur. Kullanıcılara çeşitli hizmetler ve kaynaklar sağlar.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Dialogue, Kanada'nın en önde gelen tele sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcılar için uzman sağlık hizmeti sunan bir telemedicine platformudur.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable, organizasyonlara çalışan sağlığını destekleyen özelleştirilebilir sağlık programları sunan bir platformdur.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health, telemedicine ile opioid ve alkol tedavisi sağlayan bir dijital sağlık platformudur. Kişiselleştirilmiş bakım planları ve uzman desteği sunar.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness 360, çalışan sağlığını iyileştirmek için sağlık değerlendirmeleri, koçluk ve zorluklar sunan bir kurumsal wellness platformudur.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

Nilo.health, çalışanların ruh sağlığını destekleyen bir platformdur. Psikologlarla birebir seanslar, meditasyon ve kaynaklar sunar.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare, şirketlerin çalışan sağlık hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamadır. Telemedicinden sağlık kontrollerine kadar entegre hizmetler sunar.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati, çalışanların mental sağlık ve esenliğini artırarak, iş yerindeki kaygı ve depresyonu azaltan çok yönlü bir platformdur.

inKin

inKin

inkin.com

inKin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çalışanlar arasında fitness yarışmaları düzenlemeye ve sanal takım oluşturma faaliyetlerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity, çalışanların zihinsel sağlık ve dayanıklılık becerilerini geliştirmeye yönelik, her cihazda kullanılabilen bir platformdur.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.

Wellics

Wellics

wellics.com

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation, kullanıcıların zihinsel sağlıklarını geliştirmeleri için destek hizmetleri sunan bir platformdur. Eğitim, terapi ve topluluk etkinlikleri içerir.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Ollie Health, çalışanların anonim bir şekilde zihinsel sağlık desteği almasını sağlayan bir uygulamadır. Ekipler için kredi cüzdanı sunar.

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva Health, çalışanların zihinsel sağlığını destekleyerek performans ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefleyen bir uygulamadır.

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring, şirketler için etkinlik ve adım yarışmaları sunan, giyilebilir cihazlarla entegre olan bir aktivite izleme platformudur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.