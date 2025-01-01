Alternatifler - Meditopia

Calm
calm.com
Calm, stres yönetimi, uyku iyileştirme ve meditasyon için rehberli içerikler sunan bir sağlık uygulamasıdır.
Headspace
headspace.com
Headspace, rehberli meditasyon ve farkındalık uygulamalarıyla stres yönetimi, uyku iyileştirme ve ruh sağlığı desteği sunar.
FitOn
fitonapp.com
FitOn, kullanıcılara çeşitli egzersiz ve meditasyon dersleri sunarak kişiselleştirilmiş fitness planları ve sağlıklı yaşam destekler.
Spring Health
springhealth.com
Spring Health, akıl sağlığı desteği sunan bir platformdur. Kullanıcılara terapi seansları ve rehberli egzersizler ile kişisel bakım kaynakları sağlar.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace, lisanslı terapistler ile çevrimiçi psikolojik destek sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, metin, ses ve video yoluyla iletişim kurabilir.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.
Pazcare
pazcare.com
Pazcare, çalışanların işverenleri tarafından sağlanan gıda, yakıt, telekom ve diğer harçlara erişim sağlayan bir karttır.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Modern Health, zihinsel sağlık desteği sunan kişiselleştirilmiş bir platformdur. Kullanıcılara çeşitli hizmetler ve kaynaklar sağlar.
Dialogue
dialogue.co
Dialogue, Kanada'nın en önde gelen tele sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcılar için uzman sağlık hizmeti sunan bir telemedicine platformudur.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
Wellable
wellable.co
Wellable, organizasyonlara çalışan sağlığını destekleyen özelleştirilebilir sağlık programları sunan bir platformdur.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health, telemedicine ile opioid ve alkol tedavisi sağlayan bir dijital sağlık platformudur. Kişiselleştirilmiş bakım planları ve uzman desteği sunar.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360, çalışan sağlığını iyileştirmek için sağlık değerlendirmeleri, koçluk ve zorluklar sunan bir kurumsal wellness platformudur.
Bravely
workbravely.com
Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.health, çalışanların ruh sağlığını destekleyen bir platformdur. Psikologlarla birebir seanslar, meditasyon ve kaynaklar sunar.
ekincare
ekincare.com
Ekincare, şirketlerin çalışan sağlık hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamadır. Telemedicinden sağlık kontrollerine kadar entegre hizmetler sunar.
Nivati
nivati.com
Nivati, çalışanların mental sağlık ve esenliğini artırarak, iş yerindeki kaygı ve depresyonu azaltan çok yönlü bir platformdur.
inKin
inkin.com
inKin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çalışanlar arasında fitness yarışmaları düzenlemeye ve sanal takım oluşturma faaliyetlerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
Headversity
headversity.com
Headversity, çalışanların zihinsel sağlık ve dayanıklılık becerilerini geliştirmeye yönelik, her cihazda kullanılabilen bir platformdur.
Woliba
woliba.io
Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.
Wellics
wellics.com
MindNation
mindnation.com
MindNation, kullanıcıların zihinsel sağlıklarını geliştirmeleri için destek hizmetleri sunan bir platformdur. Eğitim, terapi ve topluluk etkinlikleri içerir.
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health, çalışanların anonim bir şekilde zihinsel sağlık desteği almasını sağlayan bir uygulamadır. Ekipler için kredi cüzdanı sunar.
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health, çalışanların zihinsel sağlığını destekleyerek performans ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefleyen bir uygulamadır.
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring, şirketler için etkinlik ve adım yarışmaları sunan, giyilebilir cihazlarla entegre olan bir aktivite izleme platformudur.