Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Markr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Markr, Avalanche ağındaki #dApp kullanıcıları için bir portföy yönetimi ve takip aracıdır.

Web Sitesi: markr.io

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