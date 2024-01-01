Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Link Looper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Bağlantı yönetimi basitleştirildi. Link Looper, pazarlama bağlantılarını yönetmenize ve performanslarını izlemenize yardımcı olur. Sosyal Medya Yöneticilerinden Reklam Operasyonlarına kadar tüm pazarlama ekibi için mükemmel.

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