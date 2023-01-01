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Lifesight

Lifesight

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik kaybını azaltarak, kişiselleştirilmiş sahip olunan kanal deneyimlerini güçlendirerek ve gizlilik açısından güvenli ölçümler sağlayarak daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: lifesight.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lifesight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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