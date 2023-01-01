Alternatifler - Lifesight
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven'in pazarlama analitiği yazılımı, pazarlamacıların yatırım getirisini kanıtlamasına ve 18 entegre dijital ve sosyal kanalda sonuçları iyileştirmesine yardımcı olur.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşü...
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Quantcast
quantcast.com
Açık internette reklam vermeye tamamen yeni bir yaklaşım getiriyoruz.
GWI
gwi.com
GWI tarafından desteklenen isteğe bağlı tüketici araştırması. Parmaklarınızın ucundaki küresel tüketici verileriyle hedef kitlenizi anında anlayın.
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Choozle
choozle.com
Choozle, tüm pazarlamacıların ve reklamverenlerin kullanabileceği bir dijital reklamcılık yazılımıdır. Dijital reklamcılığı kolay ve basit hale getiriyoruz. Daha fazlasını buradan öğrenin!
Xeno
getxeno.com
Xeno is an AI-powered CRM that enables large retailers & D2C brands to increase repeat sales by 11% by building an understanding of each individual customer & creating more relevant marketing campaigns across SMS, email, Whatsapp, Facebook & Instagram. 100’s of retailers like Levi's, Tommy Hilfiger...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend is a powerful notification infrastructure that streamlines your product notifications with an API-first approach. Create and deliver transactional, crons, and engagement notifications on multiple channels with a single notification API. What you get with SuprSend? - Multi-tenant support for...
ShiftX
shiftx.com
Most process tools are either hard to use, even for trained experts, or a flexible mess. ShiftX is the user-friendly process modeling tool in between that includes everyone without requiring any training.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend is a customer engagement platform the helps product-led companies to grow faster by automating the process of acquiring, engaging and retaining customers. Send emails, SMS messages, Webhooks and more through visual building and continuously send data from your application using our powerful...
Retainly
retainly.app
Retainly is built to ensure that more of your customers come back to your business, time and again. It’s easy to learn and work with, which means you can execute impactful campaigns without the hassle. With Retainly, you can keep your customers engaged and build stronger, longer-lasting relationship...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics is an Omnichannel Marketing Automation suite and a Customer data Platform that enhances user engagement and retention strategies and help increase overall online revenue. Solutions offered by Growlytics: Engagement: Email SMS Whatsapp Web Push notifications In-App Messages Mobile Push Not...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu is a gamification platform designed to help you create rich in-app experiences that drive customer engagement and retention. With over 50 pre-built templates and the ability to create your own from scratch, you can easily solve any retention or engagement problem you face. CustomerGlu ha...
Apxor
apxor.com
Apxor is a pioneering no-code digital nudging platform, designed for product and growth teams of consumer apps and websites to help increase retention and revenue. Apxor helps in enhancing user experience and engagement through contextual feature discovery and education. This enables products to onb...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica is an international software company run by trained CCXP experts with customer satisfaction at the heart of its mission CEMantica allows you to create and customize high end engaging journey maps to detect and solve customer pain points and better understand their needs and expectations
Vizury
vizury.com
Vizury, launched in 2007, is an performance-focused MarTech solution that empowers brands to achieve higher funnel conversions and customer retention. Since inception, the focus of our unique technology-driven services have always been the ability to bring customers back to a brand's website, mobile...
Custellence
custellence.com
We believe that empathy is the most important competitive advantage for any organisation. Custellence mission is to enable greater empathy within organisations - by offering the best tool for creating customer centric change. Custellence is the most easy to use Customer Journey Mapping Tool built fo...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack is a cutting-edge cloud-based (SaaS) platform that revolutionizes customer journey management for enterprises. Providing a comprehensive visualization and deep understanding of end-to-end customer experiences empowers businesses to accelerate their digital transformation. JourneyTrack i...
Plotline
plotline.so
Plotline is an in-app engagement platform for consumer internet companies. Product and marketing teams can configure highly customizable in-app messages or nudges to improve feature adoption and drive conversions. Fully no-code.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel generates personalized growth marketing plans with clear personas, funnels, and data-driven growth strategies. Powered by GPT-3 technology.
FlowMapp
flowmapp.com
Simple and powerful visual UX platform .Create sitemaps, user flows and wireframes in order to provide more efficient UX planning and web development. FlowMapp allows teams to plan and design digital experiences, together, in real-time and in one place ⚙️ How to use FlowMapp? — UX & Development — Pl...
Indeemo
indeemo.com
Our AI powered, in-the-moment video research platform enables MR, UX and CX teams to understand people, products and experiences in the context of everyday life. The Researchers, Designers and Product Managers we support use Indeemo in B2C and B2B contexts for a variety of Discovery Research methodo...
Magnews
magnews.it
Magnews is the one-stop-shop solution for managing Customer Journey and improving Customer Value, from overall Strategy definition to single activities and campaign Execution, passing from Journey Design, in a continuous cycle of measurement and improvment. Magnews empowers marketing and sales teams...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia is a collaborative customer experience mapping platform that allows you to сreate, export, and share customer journey maps, personas, and impact maps online. The toolset is simple for beginners but powerful for professionals. Teams will especially enjoy collaborative options and the possib...